POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis; Pkw stillgelegt

Bad Gandersheim (ots) - 14.02.2025, 17:30 Uhr; Rossmann Drogeriemarkt, Neue Str. 31, 37581 Bad Gandersheim / Am Freitag, dem 14.02. kam es zu einem Ladendiebstahl aus dem Rossmann Drogeriemarkt in der Neuen Straße in Bad Gandersheim. Die noch unbekannte Täterschaft aus einer Frau und zwei Männern verließ den Drogeriemarkt mit Diebesgut in einem Gesamtwert von über 2000EUR aus über 100 einzelnen Artikeln. Dazu ...

mehr