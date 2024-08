POL-DO: Gefährliche Körperverletzung in Dortmund-Asseln - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0732 In der Nacht zu Freitag (9. August 2024) brannte gegen 2:50 Uhr ein Pkw in der Meißener Straße in Dortmund-Mitte. Das Feuer griff auf andere Fahrzeuge über. Die Polizei sucht Zeugen. Anwohner bemerkten in der Nacht den brennenden Hyundai und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Das Feuer schlug auf weitere Autos über. Insgesamt waren ...

