Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versammlungslagen im Northeimer Stadtgebiet

Northeim (ots)

Northeim, Stadtgebiet

Samstag, 15.02.2025, 17.00 - 20.00 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Friedlicher Verlauf der Versammlungen. Am heutigen Samstag wurden zwei Versammlungen angemeldet und durchgeführt. Durch den AfD Kreisverband Northeim wurde für 18.00 Uhr eine Versammlung mit dem Thema "Zeit für Deutschland" (Wahlkampfveranstaltung) bei der Stadt Northeim angemeldet. Die Versammlung fand als stationäre Versammlung am Marktplatz Northeim vor der "Alten Wache" statt, mit insgesamt 230 Personen in der Spitze. Für 17.00 Uhr wurde durch den DGB eine stationäre Versammlung mit dem Thema "Rechtsruck stoppen - Demokratie wählen" angemeldet. Zur Höchstzeit nahmen rund 400 Personen an der Versammlung teil. Durch die beiden Versammlungen mussten Straßen gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen im Northeimer Stadtgebiet gekommen ist. Betroffen war auch der öffentliche Nahverkehr. Die AfD beendete ihre Versammlung gegen 19.00 Uhr. Die Versammlung der DGB endete gegen 19.15 Uhr. Während der Versammlungen kam es zu einer Strafanzeige wegen einer Bedrohung/Beleidigung.

