Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hochborn (ots)

Am Sonntag, den 01.12.2024 kommt es gegen 00:15 Uhr in der Langgasse in Hochborn zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befährt der 41-jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw die Langgasse in Richtung Bellengassen. Dabei kollidiert dieser mit einer Hauswand und entfernt sich anschließend unberechtigt vom Unfallort. In der Bellengasse touchiert der flüchtige Unfallverursacher weiterhin einen parkenden Pkw und kommt schließlich aufgrund des entstandenen Sachschadens zum Stillstand.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wird durch die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Pkw-Fahrers festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,11 Promille.

Dem Fahrzeugführer wird die Weiterfahrt untersagt und es folgt zur Beweisführung die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein wird zum Zwecke der Einziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

Gegen den Unfallverursacher wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

