POL-WHV: Körperverletzung in Wilhelmshaven: Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 09. April 2025, um 01:10 Uhr, kam es in der Weserstraße in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung. Nach einem Kneipenbesuch geriet das Opfer auf der Straße mit einer unbekannten Person in einen Streit. In Folge dessen wurde er von der Person geschlagen und blutete um den Mund herum sowie am rechten kleinen Finger. Der Beschuldigte konnte nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

