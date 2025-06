Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Brand eines Gartenhauses

Am Mittwoch, 11. Juni 2025 gegen 13:45 Uhr geriet ein Kochtopf mit Öl, welcher auf einem Ofen in einem Gartenhaus in der Straße Am Wehrhahn stand, in Brand. Der Brand griff auf das Gartenhaus über. Das Gartenhaus wurde durch den Brand zerstört. Verletzt wurde niemand. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 11. Juni 2025 gegen 12:45 Uhr befuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus Neuenkirchen-Vörden mit einem Pedelec den Radweg entlang der Holdorfer Straße und beabsichtigte die Friedenstraße zu überqueren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 19-jährigen Heranwachsenden aus Neuenkirchen-Vörden. Bei dem Zusammenstoß wurde der 15-Jährige leicht verletzt. Der 19-Jährige entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber im Nachgang ausfindig gemacht werden.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 11. Juni 2025 in der Zeit zwischen 14:00 Uhr bis 21:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Fiat Tipo in braun. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Hakenstraße abgestellt worden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell