Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Senioren unsicher am Steuer ++ Unfallfahrer flüchtig ++

Rotenburg (ots)

Unbekannte Person flüchtet nach Verkehrsunfall Am 08.11.2024 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Rossmann-Parkplatz in Sittensen, Stader Straße. Eine bisher unbekannte Person beschädigte beim Ein- oder Ausfahren aus einer dortigen Parklücke einen ordnungsgemäß geparkten PKW nicht unerheblich. Danach entfernte sie sich ohne den Schaden zu melden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei in Sittensen bittet um Hinweise von möglichen Zeugen des Unfalls unter der Rufnummer 04282 - 594140 oder 04282 - 59414541.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am späten Abend des 08.11.2024 befuhr ein 38-jähriger die K211 mit seinem PKW in Richtung Rotenburg. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der 38-jährige war in der Folge schwerverletzt in dem PKW eingeklemmt und wurde durch Kräfte der Feuerwehr aus dem PKW geborgen und in ein Krankenhaus verbracht. Der zunächst flüchtige 30-jährige Beifahrer konnte augenscheinlich unverletzt im Nahbereich der Unfallstelle durch Kräfte der Feuerwehr und Polizei lokalisiert werden. Dieser wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW sowie ein Straßenbaum wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrzeugführer offenbar unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer saß. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wurde zudem dessen Führerschein beschlagnahmt.

Senioren unsicher am Steuer

Am 09.11.2024 wurde um die Mittagszeit eine Verkehrsteilnehmerin (84 Jahre) gemeldet, die durch unsicheres Fahrverhalten auffiel. Die Seniorin befuhr mit ihrem PKW die Aalterallee/ Rotenburg teilweise in Schrittgeschwindigkeit und bremste ohne erkennbaren Grund. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zuvor war die Seniorin bereits am 06.11.2024 in Erscheinung getreten als sie, ebenfalls sehr langsam fahrend, fast eine Lichtsignalanlage touchierte und über mehrere Bordsteine fuhr. Der älteren Damen wurde vorläufig die Weiterfahrt untersagt. Ein Bericht zur weiteren Veranlassung einer Fahreignungsprüfung ist an den Landkreis Rotenburg verschickt worden. Es kam bei allen Situationen glücklicherweise zu keinen Personenschäden.

Ein gleichgelagerter Fall bei dem ein 97-jähriger Mann am Steuer saß, endete indes mit einem Strafverfahren. Der Senior befuhr mit seinem PKW die K211 Richtung Fintel und geriet dabei so weit links auf seiner Fahrspur, dass ein entgegenkommender PKW ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei landete dieser zunächst im Grünstreifen und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Senior fuhr unbeirrt in Schlangenlinien weiter. Die Polizei konnte diesen auf Grundlage einer Personenbeschreibung identifizieren und leitete ebenfalls einen Bericht an den Landkreis Rotenburg mit der Bitte um Prüfung der Fahreignung weiter.

Unfallfahrer flüchtig

In den frühen Morgenstunden von Sonntag dem 10.11.2024 fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW durch den Bösenkampweg in Wensebrock in Richtung K224. Aus bislang ungeklärter Ursache bog er am Ende der Straße augenscheinlich nicht nach links oder rechts ab, sondern fuhr frontal zwischen einem Baum und einem Verkehrsschild in eine Böschung. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge konnte zwei männliche Personen am Fahrzeug stehend sehen. Diese flüchteten allerdings in der Folge in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Rotenburg bittet um Hinweise zu dem Unfall und den Fahrzeuginsassen unter der Rufnummer 04261 - 947 0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell