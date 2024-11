POL-ROW: ++Kontrolle an der B71++Unbekannter Täter als Spendensammler getarnt++Schmuck gestohlen++PKW beschädigt++Zwei Polizisten verletzt++Bankmitarbeiterin verhindert Schaden++

Polizeiinspektion Rotenburg

Schwerpunktkontrolle an der B71: Polizei Rotenburg deckt zahlreiche Verstöße auf (#Foto in der digitalen Pressemappe#)

Rotenburg. Am 07.11.2024 führte die Polizei Rotenburg eine Schwerpunktkontrolle an der B71 im Bereich Wehldorf durch. Innerhalb von drei Stunden wurden insgesamt 18 Fahrzeuge kontrolliert. Bei zwei Lkw wurden Verstöße gegen die Sozialvorschriften sowie eine Überladung festgestellt. Auch bei Kleintransportern bis 3,5 Tonnen wurden gravierende Verstöße, wie Überladung und Verstöße gegen die Sozialvorschriften, festgestellt. In zwei Fällen wurde die Weiterfahrt der Fahrzeuge untersagt. Bei einem weiteren Kleintransporter entdeckten die Beamten einen Verstoß gegen die Hygienevorschriften bei Lebensmitteltransporten.

Unbekannter Täter als Spendensammler getarnt

Selsingen. Am 07.11.2024, gegen 15:40 Uhr, kam es auf dem Aldi-Parkplatz an der Hauptstraße zu einem Diebstahl zum Nachteil eines älteren Ehepaares. Ein bislang unbekannter männlicher Täter, geschätzt 170-175 cm groß und zwischen 30 und 40 Jahren alt, gab sich als Spendensammler aus und zeigte den Geschädigten ein Formular. Nachdem der 83-jährige Ehemann unterschrieben hatte, half der Täter beim Einladen des Einkaufs in den Kofferraum und entwendete unbemerkt 300 Euro Bargeld aus der Handtasche der 75-jährigen Ehefrau. Der Täter flüchtete mit einem bislang unbekannten Fahrzeug, das er an der Parkplatzzufahrt abgestellt hatte. Die Polizei Selsingen bittet um Zeugenhinweise unter 04284/927550.

Wohnungseinbruch: Schmuck gestohlen

Hemsbünde. Am 07.11.2024, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:30 Uhr, ereignete sich ein Wohnungseinbruch im Bartelsdorfer Weg in Hemsbünde. Unbekannte Täter hebelten ein gekipptes Fenster eines freistehenden Einfamilienhauses auf und gelangten ins Innere. Dort durchwühlten sie diverse Räume und entwendeten unter anderem Schmuckstücke. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei Rotenburg bittet um sachdienliche Hinweise unter 04261-9470.

PKW beschädigt

Lauenbrück. In der Zeit von Mittwochnachmittag, 06.11.2024, bis Donnerstagmorgen, 07.11.2024, kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Toyota, der unter einem Carport abgestellt war. Unbekannte Täter zerstörten die Scheibe der hinteren Beifahrertür auf unbekannte Weise. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Die Polizei Fintel sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können (Telefonnummer: 04265/954860)

Widerstand gegen Polizeibeamte: Zwei Polizisten verletzt

Westeresch. Am 07.11.2024, gegen 18:40 Uhr, kam es in der Dorfstraße in Westeresch zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Ein 20-jähriger Mann, der trotz eines bestehenden Hausverbots mehrfach auf dem Grundstück verweilte und androhte Straftaten zu begehen, leistete bei der Durchsetzung des Platzverweises Widerstand. Dabei trat er mehrfach gegen die Köpfe und Oberkörper der Beamten. Die beiden Polizeibeamten im Alter von 27 und 30 Jahren erlitten Verletzungen. Bei der Ingewahrsamnahme, zu der zwei weitere Polizisten hinzugezogen werden mussten, wurde der Beschuldigte ebenfalls leicht verletzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Bankmitarbeiterin verhindert Schaden

Gnarrenburg. Am 31.10.2024 versuchte eine bislang unbekannte Täterin, eine 65-jährige Frau zu betrügen, indem sie vorgab, die Schwiegertochter der Frau zu sein und eine neue Telefonnummer zu haben. Sie forderte die Frau auf, insgesamt 4.500 Euro zu überweisen. Dank der Aufmerksamkeit einer Sparkassenmitarbeiterin, die die Zahlung und die ausländische IBAN-Nummer bemerkte, konnte die Überweisung gestoppt werden. Die 65-jährige Gnarrenburgerin erlitt dadurch keinen finanziellen Schaden.

