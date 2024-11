Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Beschädigung an parkendem Audi++Fünf ungesicherte Kinder im Fahrzeug++Unzulässige Nutzung eines Tesla als Zugfahrzeug++Metallstange auf der BAB 1 verursacht Verkehrsunfall++

Rotenburg (ots)

Beschädigung an parkendem Audi SQ5

Sittensen. Am 30. Oktober 2024 parkte der Geschädigte seinen blauen Audi SQ5 auf dem Parkstreifen in der Straße "Am Sportplatz" in Sittensen. Als er am 04. November 2024 um ca. 16:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am Frontstoßfänger in einer Höhe von etwa 30 cm fest. Die Schäden scheinen durch eine Anhängerkupplung eines anderen Pkw verursacht worden zu sein. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Hinweise bitte an die Polizei Sittensen unter 04282 59414-541.

Fünf ungesicherte Kinder im Fahrzeug - Weiterfahrt untersagt

Bremervörde. Am heutigen Morgen, den 06. November 2024, um 07:52 Uhr, hielten Beamte des Polizeikommissariats Bremervörde einen 34-jährigen Fahrzeugführer an, der fünf Kinder ohne jegliche Sicherung in seinem PKW beförderte. Während der Kontrolle befanden sich vier Kinder zum Teil gänzlich ungesichert auf der Rücksitzbank. Ein Kindersitz wurde ungenutzt im Kofferraum aufgefunden. Aufgrund der gravierenden Sicherheitsmängel wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

Unzulässige Nutzung eines Tesla als Zugfahrzeug

Visselhövede. Am 06. November 2024, um 13:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeistation Visselhövede einen Fahrzeugführer, der mit seinem Tesla einen defekten Transporter abschleppte. Der Tesla war jedoch nicht für die angegebene Anhängelast zugelassen und bei der verwendeten Zugeinrichtung handelte es sich lediglich um ein Seil, das der Fahrer um die Anhängekupplung geschlungen hatte. Der Fahrer plante, mit dieser Konstruktion mindestens 90 Kilometer weiterzufahren. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Metallstange auf der BAB 1 verursacht Verkehrsunfall

Posthausen/A1. Am 06. November 2024, gegen 12:45 Uhr, verlor ein Sattelzug auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg, in Höhe der Anschlussstelle Posthausen und der Raststätte Grundbergsee, eine Metallstange von seinem Auflieger. Zwei nachfolgende Pkw, ein BMW und ein Citroen, fuhren über die Metallstange, was zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen führte. Der Citroen war nach dem Vorfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei Sittensen bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Sattelauflieger. Zeugen werden gebeten, sich unter 04282 59414-541 zu melden.

