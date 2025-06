Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Diebstahl von Kupferrohren

In der Zeit von Dienstag, 10. Juni 2025 23:00 Uhr bis Mittwoch, 11. Juni 2025 09:30 Uhr begaben sich unbekannte auf ein Grundstück in der Kirchstraße und entwendeten von einem dortigen Gebäude Kupferrohre. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840-0) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Optikergeschäft

In der Zeit von Dienstag, 10. Juni 2025 20:00 Uhr bis Mittwoch, 11. Juni 2025 07:57 Uhr begaben sich unbekannte auf ein Grundstück in der Mühlenstraße, verschafften sich Zutritt zu einem Optiker und entwendeten unter anderem Brillengestelle. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Heckenbrand

Am Mittwoch, 11. Juni 2025 gegen 20:30 Uhr geriet eine Tannenhecke in der Rotaugenstraße in Brand. Hierdurch wurde ein angrenzender Carport beschädigt. Der Brand konnte durch die Anwohner eigenständig gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei In der Zeit von Dienstag, 10. Juni 2025 17:00 Uhr bis Mittwoch, 11. Juni 2025 07:30 Uhr besprühten unbekannte Täter eine Skaterrampe sowie die Wände der Damentoilette mit Farbe. In der Herrentoilette wurde das Siphon beschädigt. Der Schaden wurde auf ca. 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

