Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Einbruch in Wohnhaus In der Zeit von Samstag, 07. Juni 2025 10:00 Uhr bis Dienstag, 10. Juni 2025 19:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße In der Wiek und verschafften sich Zugang zum dortigen Wohnhaus. Eine genaue Schadenssumme liegt derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen. Dinklage - Fahren unter ...

