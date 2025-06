Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstag, den 12.06.2025, befuhr eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Lohne den Radweg der Straße Wicheler Flur. Eine 45-jährige PKW-Führerin aus Lohne befuhr die Straße parallel in gleiche Richtung. Unvermittelt kreuzte die E-Scooter-Fahrerin die Fahrbahn und fuhr vor den PKW. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 14-jährige leicht.

Steinfeld - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein

Am Donnerstag, den 12.06.2025, wurde gegen 21:45 Uhr ein 27-jähriger PKW-Führer aus Steinfeld in der Friedlandstraße kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Verdachtsmomente hinsichtlich einer Beeinflussung durch Drogen. Ein Vortest bestätigte dies in Bezug auf THC und Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Holdorf - Fahrradfahrer zeigt "Hitlergruß" / Strafverfahren eingeleitet

Am Freitag, den 13.06.2025, fuhr ein 64-jähriger Fahrradfahrer aus Holdorf gegen 00:30 Uhr in der Straße Zum Hansa-Center an einer zivilen Funkstreifenwagenbesatzung vorbei und zeigte in Richtung der Beamten einen sogenannten "Hitlergruß". Im Zuge einer anschließenden Kontrolle wurde gegen den Holdorfer ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Transporter beschädigt

In der Zeit von Dienstag, den 10.06.2025 (10:00 Uhr) bis Mittwoch, den 11.06.2025 (08:00 Uhr), zerkratzte ein unbekannter Täter die Windschutzscheibe eines Transporters Renault Master auf einem Parkplatz an der Osnabrücker Straße. Der Schaden wurde auf ca. 1500,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden unter 05493/913560 entgegen.

