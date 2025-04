POL-F: 250424 - 0435 Frankfurt - Sachsenhausen: Verwirrter Mann bedroht Ehepaar - Zeugensuche

Frankfurt (ots) - (bo) Am gestrigen Abend (22. April 2025) kam es in einem Parkhaus in der Innenstadt zu zwei Einbruchdiebstählen aus Fahrzeugen. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Gegen 22:35 Uhr fiel einer Polizeistreife eine verdächtige männliche Person auf, die sich gezielt in ein Parkhaus in der Klapperfeldstraße begab. Dabei lief er alle Etagen ab ...

mehr