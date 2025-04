Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250423 - 0433 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach zweifachem Diebstahl aus PKW

Frankfurt (ots)

(bo) Am gestrigen Abend (22. April 2025) kam es in einem Parkhaus in der Innenstadt zu zwei Einbruchdiebstählen aus Fahrzeugen. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 22:35 Uhr fiel einer Polizeistreife eine verdächtige männliche Person auf, die sich gezielt in ein Parkhaus in der Klapperfeldstraße begab. Dabei lief er alle Etagen ab und schaute in alle Fahrzeuge hinein und brach schließlich im 1. OG und im 4. OG zwei Fahrzeuge auf, indem er eine Scheibe einschlug, dadurch eine Tür öffnete und die Innenräume durchsuchte und schließlich Wertgegenstände mitnahm. Die Beamten nahmen ihn beim Verlassen des Parkhauses fest. Bei seiner Durchsuchung wurden Bargeld, Jacken und eine Sonnenbrille aufgefunden.

Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

