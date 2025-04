POL-ANK: Verfolgungsfahrt durch Pasewalk endet auf Feld

Löcknitz LK V-G (ots) - In Löcknitz wurde der Gedenkstein für die jüdische Gemeinde von Unbekannten mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Gedenkstein in der Chausseestraße erinnert an die jüdische Gemeinde in Löcknitz und dem Schicksal ihrer Verfolgung in der Kristallnacht 1938. Polizeibeamte stellten die Schmierereien am 04.04.2025, gegen 13:00 Uhr während ihrer ...

