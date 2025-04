Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Geschwindigkeitsmessungen in Greifswald - 205 Überschreitungen

Greifswald (ots)

Am 06.04.2025 führte die Besondere Verkehrsüberwachung Anklam, in der Zeit von 08 Uhr bis 18 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen in der Anklamer Landstraße in Greifswald durch. Die Beamten kontrollierten insgesamt 2.603 Fahrzeuge. Auch wenn sich die meisten Fahrer an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h hielten, stellten die Beamten 205 Überschreitungen fest. Neben diversen Verwarngeldverfahren, wurde gegen 41 Fahrzeugführer ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zwei davon sogar mit Fahrverbot. Spitzenreiter an diesem Kontrolltag war ein Fahrzeug, dass mit 106 km/h gemessen wurde. Zu hohe und unangepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor die Unfallursache Nummer 1 in Mecklenburg - Vorpommern. Aus diesem Anlass werden im Monat April verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

