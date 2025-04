Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250423 - 0431 Frankfurt-Heddernheim: Raub mit Pfefferspray auf Sonnenstudio - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Am Dienstagnachmittag (22. April 2025) kam es in Heddernheim zu einem Raub in einem Sonnenstudio durch zwei unbekannte Täter.

Gegen 14:45 Uhr betrat zunächst eine unbekannte Frau das Sonnenstudio in der Heddernheimer Landstraße. Sie erkundigte sich über die Preise, als kurz darauf ein Mann den Laden betrat und unvermittelt Pfefferspray gegen die Mitarbeiterin einsetzte. Die beiden Tatverdächtigen flüchten im Anschluss fußläufig mit einer entwendeten Geldkassette mit Bargeld im oberen zweistelligen Bereich in unbekannte Richtung.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

UT1: weiblich, circa 16-17 Jahre alt, circa 165 cm groß, normale Statur, dunkler Teint, sprach deutsch mit leichtem Akzent, trug "künstliche Wimpern", hatte lange, glatte braune Haare bis zum Gesäß, trug einen weißen Cardigan, schwarze Kleidung, hatte lange künstliche Fingernägel, war stark geschminkt mit braunem Lippenstift

UT2: männlich, circa 17-18 Jahre alt, schlanke Statur, braune Augen, trug eine schwarze Sturmhaube, schwarze Kleidung, schwarze Kapuze, hatte das Pfefferspray im linken Ärmel

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

