Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250423 - 0430 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Zerschlagung einer Lieferschiene für Dealer aus dem Kaisertor

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamten gelang am gestrigen Dienstagabend (22. April 2025) die Festnahme dreier Tatverdächtiger, die nach aktuellen Erkenntnissen, aus einem Hotelzimmer heraus diverse Dealer im Frankfurter Bahnhofsviertel mit Betäubungsmitteln versorgten.

Durch Informationen auf Grund polizeilicher Ermittlungsarbeit bestand der Verdacht, dass sich drei Tatverdächtige in einem Hotel im Bahnhofsviertel aufhalten und dort Betäubungsmittel an sogenannte "Läufer", also Dealer, verteilen würden.

Über die Staatsanwaltschaft Frankfurt wurde ein Durchsuchungsbeschluss für das entsprechende Hotelzimmer erwirkt, sodass Polizeibeamte dieses gestern Abend schlagartig betreten konnten.

In dem Zimmer trafen sie zunächst auf die drei Tatverdächtigen, die sie umgehend widerstandslos festnahmen. Im Zuge der Durchsuchung des Zimmers fanden die Polizisten neben einem vierstelligen Bargeldbetrag, Pfefferspray, einem Springmesser, mehreren Smartphones und einer Feinwaage rund 220 Gramm Haschisch und 225 Tabletten Pregabalin.

Die drei Beschuldigten im Alter von 23, 25 und 29 Jahren brachten die Beamten in die Haftzellen des Polizeipräsidium Frankfurt. Bei einem der Männer bestand zudem ein Haftbefehl der im Zuge der Festnahme ebenfalls vollstreckt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell