Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / Ramsloh - Diebstahl aus Rohbau

In der Zeit von Mittwoch, den 11.06.2025 (16:00 Uhr) bis Donnerstag, den 12.06.2025 (07:00 Uhr) begaben sich unbekannte Täter in einen Rohbau eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße. Hier zertrennten sie aus Zuleitungskanälen hängende Stromkabel. Desweiteren wurde die Stromzuleitung eines Baukrans entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ramsloh unter 04498/923770 entgegen.

Saterland - Auffahrunfall / Zwei Personen leicht verletzt

Am Donnerstag, den 12.06.2025, befuhr ein 61-jähriger PKW-Führer aus Börger die B401 in Richtung Saterland. Als dieser verkehrsbedingt seine Fahrt verzögern musste übersah dies eine nachfolgende 20-jährige PKW-Führerin aus dem Saterland und fuhr auf. Beide Personen wurden infolge des Aufpralls leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000,- EUR.

Bösel - PKW kommt von der Fahrbahn ab / Eine Person leicht verletzt

Am 12.06.2025 befuhr eine 20-jährige PKW-Führerin aus Bösel die Friesoyther Straße in Fahrtrichtung Friesoythe. Im Verlauf verlor sie die Kontrolle über ihren PKW und kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Die Böselerin wurde hierbei leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Am PKW entstand hoher Sachschaden.

Friesoythe - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Donnerstag, den 12.06.2025, befuhr ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Edewecht die Altenoyther Straße in Fahrtrichtung Altenoythe. Im Verlauf querte eine 9-jährige Fahrradfahrerin aus Edewecht unvermittelt die Fahrbahn. Der PKW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß trotz Bremsmanöver nicht mehr verhindern. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Barßel - Rollerfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Am Donnerstag, den 12.06.2025, befuhr ein 18-jähriger Rollerfahrer aus Barßel den IV. Hüllenweg in Richtung Carolinenhofstraße. Im Einmündungsbereich Achterm Waterkamp kam er nach links in die Berme und stürzte. Dabei touchierte er einen weiteren Roller, der von einem 17-jährigen Barßeler geführt wurde und zum Zeitpunkt des Unfalls neben ihm fuhr.. Der 18-jährige zog sich leichte Verletzungen zu, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1750,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell