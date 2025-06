Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 14.06.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in ein Wohnhaus

Am Freitag 13.06.2025 im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 11:40 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Falkenstraße in Cloppenburg. Mindestens eine unbekannte Person gelangte durch das Aufdrücken eines Fensters in das Gebäude. Die Höhe des Sachschadens sowie des Diebesgutes sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag 14.06.2025 gegen 04:50 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein 31-jähriger türkischer Staatsbürger mit einem PKW die Emsteker Straße in Cloppenburg befuhr, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,93 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Da kein fester Wohnsitz in Deutschland festzustellen war, wurde zudem die Zahlung einer Sicherheitsleistung angeordnet.

Cappeln - Verkehrsunfall

Am Freitag 13.06.2025 gegen 10:12 Uhr befuhr ein 20-jähriger Visbeker die Bakumer Straße in Cappeln aus Richtung Bakum in Richtung Schwichteler mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und Anhänger. Das Gespann kam in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kippte der Anhänger auf die Seite, sodass die Fahrbahn blockiert war. Die Bakumer Straße musste daraufhin für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag 13.06.2025 gegen 07:50 Uhr befuhr eine 14-jährige Molbergerin mit ihrem Fahrrad den Kirchplatz in Richtung der Antoniusstraße. Im Bereich der Einmündung stürzte sie mit ihrem Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Da zurzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass noch ein anderes Fahrzeug an diesem Vorfall beteiligt war, werden Zeugen gebeten sich unter 04475 941220 bei der Polizei Molbergen zu melden.

