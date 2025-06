Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 14./15.06.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Märschendorf - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Ein 33-Jähriger aus Diepholz befuhr am Samstagabend gegen 21:40 Uhr die Dinklager Landstraße in Fahrtrichtung Dinklage. Kurz vor dem Ortausgang Märschendorf kommt er alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier touchiert er zunächst einen Baum und weiterhin zwei Findlinge einer Hofeinfahrt. Der PKW überschlägt sich und kommt auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der 33-Jährige kann sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Nach derzeitigem Stand ist der Mann nur leichtverletzt worden und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem 33-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,53 Promille festgestellt werden. Somit wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Vechta - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Flucht

Am Sonntag, den 15.06.2025, gegen 02:15 Uhr, kam es auf der Kolpingstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. In Höhe der Hausnummer 22 befuhr ein 64-jähriger aus Goldenstedt mit seinem PKW die Kolpingstraße und stieß mit seinem PKW gegen einem in einer Parkbucht rechtsseitig der Fahrbahn geparkten PKW zusammen. Anschließend rangierte er mit dem PKW auf der Fahrbahn. Heraneilende Sicherheitskräfte des angrenzenden Schützenfestes konnten dem Fahrzeugführer die Fahrzeugschlüssel entnehmen und dadurch die Fahrt stoppen. Hieraufhin begab sich der Fahrzeugführer aus dem PKW und entfernte sich fußläufig vom Unfallort. Aufmerksame Zeugen verfolgten die männliche Person, sodass er im Nahbereich durch Polizeikräfte gestoppt und kontrolliert werden konnte. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 64-jährige unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

