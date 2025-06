Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge entwendet

In der Zeit von Samstag, den 14.06.2025, bis Sonntag, den 15.06.2025, entwendeten unbekannte Täter vermutlich im Laufe der Nacht die Außenspiegel-Einsätze von insgesamt vier im Kreuzweg geparkten PKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Reifen eines PKW zerstochen

In der Zeit von Sonntag, den 15.06.2025, 20:30 Uhr, bis Montag, den 16.06.2025, 01:15 Uhr, zerstachen unbekannte Täter zwei Reifen eines in der Dechant-Averdam-Straße abgestellten PKW Kia. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, den 15.06.2025, wurde ein 21-jähriger PKW-Führer aus Neuenkirchen-Vörden gegen 06:55 Uhr einer Verkehrskontrolle auf einem Autohof an der Hörster Heide unterzogen. Der Fahrzeugführer stand unter dem starken Einfluss von Alkohol (2,55 Promille), sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Sonntag, den 15.06.2025, kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW im Kreuzungsbereich L882/Bahnhofstraße und Bruchweidenstraße. Bei dem Unfall wurden eine 48-jährige PKW-Führerin aus Delmenhorst und eine 43-jährige PKW-Führerin aus Goldenstedt leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höge des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Ergänzende Pressemitteilung zum "1. Reservistenappell mit Schwurbekräftigung am Veteranentag am 15.06.2026 in Vechta"

Wir berichteten zuvor: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6055681

Entgegen der ersten Pressemitteilung vom 15.06.2026 handelte es sich bei den Anmeldenden der Gegenversammlung unter dem Motto "Kundgebung zu Frieden" um Angehörige des Studierendenparlamentes der Universität Vechta mit Bezug zur Gruppierung Uni-Links161.

