Bösel - Rollerfahrer zu schnell unterwegs

Am Montag, den 16.06.2025, überholte ein 18-jähriger Rollerfahrer aus Bösel gegen 15:00 Uhr eine zivile Funkstreifenwagenbesatz in der Schäferstraße. Die festgestellte Geschwindigkeit betrug hierbei 50 km/h. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle konnte der Böseler jedoch nur eine Prüfbescheinigung vorlegen. Insofern erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 16.06.2025, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- bzw. Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten PKW BMW auf einem Parkplatz hinter einer Schule an der Hafenstraße. Der Unfallzeitpunkt wurde zwischen 07:30 Uhr und 12:50 Uhr verortet. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499/922200 entgegen.

Friesoythe - Fußgänger von Anhänger erfasst

Am Montag, den 16.06.2025, kam es auf einem Parkplatz an der Bürgermeister-Olberding-Straße gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Friesoyther schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Friesoyther als Mitfahrer in einem Transporter-Anhänger-Gespann dieses, um sich zu seinem Fahrzeug zu begeben. Zuvor beabsichtigte er Gegenstände aus dem Laderaum des Transporters zu entnehmen und öffnete hierzu die Heckklappen. Dies übersah der 32-jährige Fahrzeugführer aus Garrel und setzte das Gespann in Bewegung. Hierbei wurde der Friesoyther von dem Anhänger erfasst und schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

