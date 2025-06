POL-CLP: Lohne - Beginn der 4. Europäischen Polizeimeisterschaft im Frauenfußball - Deutschland gewinnt klar gegen Großbritannien, Frankreich schlägt Irland

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Versuchter Tageswohnungseinbruch Am Sonntag, den 15.06.2025, in der Zeit von 14:00 Uhr - 18:00 Uhr begab sich ein unbekannter Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses an der Straße Lange Wand. Hier versuchte er ein Fenster eines Wintergartens mit Gewalt zu öffnen. Dies misslang nach bisherigen Erkenntnissen. Am Fenster entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

