Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zug überfährt aufgelegte Schottersteine

Hauneck-Oberhaun (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) (ots)

Wegen des Verdachts eines "Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr" ermittelt seit gestern Nachmittag (28.11.) die Bundespolizeiinspektion Kassel. Bislang Unbekannte legten an einem Bahnübergang bei Hauneck-Oberhaun mehrere Schottersteine auf die Schienen. Ein Nahverkehrszug, der die Hindernisse trotz Schnellbremsung überfuhr, wurde durch den Vorfall beschädigt. Auch eine Achszähleinrichtung am Gleiskörper kam dabei zu Schaden.

Bahnstrecke gesperrt

Der Streckenabschnitt war für die Dauer der Ermittlungsarbeiten für rund eine Stunde gesperrt. Demzufolge kann es für 30 nachfolgende Züge zu erheblichen Verspätungen.

Reisende im Zug blieben trotz der Schnellbremsung unverletzt. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Bundespolizeiinspektion Kassel bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de.

Wichtige Hinweise der Bundespolizei

"So was kann ins Auge gehen und teuer werden!" Wenn Züge aufgelegte Steine überfahren, zerplatzen diese. Splitter werden dann zu Geschossen und können zu erheblichen Verletzungen umherstehender Personen führen. Ebenso groß ist die Gefahr, von Zügen erfasst und dadurch schwer verletzt oder gar getötet zu werden.

Zudem können Züge durch das Auflegen von Hindernissen entgleisen. Nicht nur verletze Personen, auch hohe Sachschäden können die Folge solcher Handlungen sein. Die hiermit verbundenen, zivilrechtlichen Schadenersatzforderungen an die Verursacher (bei Minderjährigen deren Eltern) können noch bis zu 30 Jahre nach dem Ereignis geltend gemacht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell