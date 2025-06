Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 17.06.2025, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen 18:40 Uhr und 21:30 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten PKW Skoda Superb auf einem Parkplatz am Neuer Markt. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 17.06.2025, befuhr eine 57-jährige PKW-Führerin aus Steinfeld gegen 08:00 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Dammer Straße. An einer Kreuzung beabsichtigte sie nach links in die Große Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 50-jährigen Motorradfahrer aus Steinfeld und setzte zum Abbiegen an. Der Motorradfahrer stürzte aufgrund einer Gefahrenbremsung, stieß dabei mit dem Heck des PKW zusammen. Der Steinfelder wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR.

Steinfeld - Tiertransport überladen

Am Dienstag, den 17.06.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 05:00 Uhr ein LKW-Anhänger-Gespann (Tiertransporter) auf der Bahnhofstraße. Hierbei wurde festgestellt, dass zu viele Schweine auf zu enger Stellfläche transportiert wurden. Darüber hinaus kam der 60-jährige Fahrzeugführer aus Goldenstedt diversen Protokollierungspflichten nicht nach. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme - Rollerfahrer deutlich zu schnell / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, den 17.06.2025, wurde gegen 22:00 Uhr ein 22-jähriger Rollerfahrer aus Damme auf der Hunteburger Straße durch eine zivile Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Zuvor konnte festgestellt werden, dass der Roller mit bis zu ca. 75 km/h geführt wurde. In diesem Zusammenhang konnte der Fahrzeugführer keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell