POL-RE: Waltrop: Auto-Diebstahl

Recklinghausen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in ein Jugendzentrum auf der Tunnelstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein gekipptes Fenster auf und stiegen dann ins Gebäude ein. Um überhaupt das Fenster zu erreichen, nutzten sie vermutlich eine Leiter. Die Täter durchwühlten einen Büroraum und erbeuteten Bargeld. Sie flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei ...

mehr