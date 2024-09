POL-RE: Marl: Vier Leichtverletzte nach Unfall auf der Zechenstraße

Recklinghausen (ots) - An der Eisenbahnbrücke, in der Nähe der Wasserstraße, ist am Dienstagabend ein 18-Jähriger aus Dorsten attackiert und beraubt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 18-Jährige gegen 19 Uhr mit einem E-Scooter unterwegs, den er neben sich herschob. An der Eisenbahnbrücke fragte ein unbekannter Mann zunächst nach der Uhrzeit und sprühte dann unvermittelt einen Reizstoff (vermutlich ...

mehr