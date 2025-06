POL-CLP: Lohne - Polizei-Fußball-EM der Frauen in Lohne - 2. Spieltag - Deutschland gewinnt erneut 7-0

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - Polizei-Fußball-EM der Frauen in Lohne - 2. Spieltag - Deutschland gewinnt erneut 7-0

Cloppenburg/Vechta

Nach dem fulminanten Start am gestrigen Tag starteten die Frauen in ihr zweites Gruppenspiel gegen die Schwedische Auswahlmannschaft. Die Deutschen gingen das Spiel wie erwartet stark und schnell an. Franziska Wenzel (NRW) schoss das erste Tor in dieser Partie. Schnell folgte auch das 2:0 durch Vera Homp (HH). In einer erstklassig gespielten Halbzeit erhöhte Dörte Hoppius (NRW) unseren Vorsprung mit zwei Toren auf 4:0. Ihr avisiertes Triple hat sie nach einem Tor von Lisa Karl (BW) erreicht, so dass Deutschland mit einer Führung von 6:0 in die Halbzeitpause ging.

In der zweiten Hälfte nahmen die Frauen das Tempo etwas raus - das Turnier dauert schließlich noch ein paar Tage - verloren ihre Konzentration jedoch in keiner Minute. Zusätzlich haben die Schwedinnen deutlich stärker defensiv dagegen gehalten. Insbesondere die Schwedische Torhüterin hat durch ihre fantastischen Paraden eine höhere Niederlage verhindern können, sodass Deutschland den Ball durch Jocelyn Hampel (NRW) noch einmal ins Tor brachte und das Spiel mit 7:0 beendete.

Im zweiten Spiel heute Vormittag ging es für Großbritannien und die Niederlande um wichtige Punkte in der Gruppenphase. In der ersten Halbzeit waren die Niederländerinnen stark und gingen mit 2:1 in die Kabine. Die zweite Halbzeit sah dann schon anders aus. Hier zeigten die Britinnen ihr Können und glichen den Rückstand erst aus um im Anschluss den Siegtreffer zum 3:2 zu landen.

