Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Am Donnerstag, den 19.06.2025, wurde ein 36-jähriger PKW-Führer aus Friesoythe aufgrund seiner Fahrweise auf der Bether Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen eines Vortests stellte sich heraus, dass der Friesoyther unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Cloppenburg - Tiertransporter beschädigt drei parkende PKW

Am Mittwoch, den 18.06.2025, bog ein 23-jähriger LKW-Fahrer aus Winsen (Luhe) mit seiner Sattelzugmaschine (Tiertransporter) gegen 11:15 Uhr vom Bether Ring auf ein Betriebsgelände ab. Hierbei touchierte er drei geparkte Fahrzeuge, was einen Sachschaden in Höhe von ca. 20000,- EUR verursachte. Ein möglicher Schaden an der lenkbaren Achse des Aufliegers wird überprüft.

Emstek / Halen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Mittwoch, den 18.06.2025, befuhr eine 52-jährige PKW-Führerin aus Höltinghausen den Emsteker Weg und beabsichtigte nach links in die Höltinghauser Straße in Fahrtrichtung Cloppenburg abzubiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 18-jährigen PKW-Führer aus Halen und dessen Beifahrer (männlich, 16 J., Emstek). Es kam zum Zusammenstoß beider PKW, in dessen Verlauf sich die 52-Jährige und der 16-jährige Beifahrer leicht verletzten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000,-EUR.

Molbergen / Dwergte - Weidezaungerät beschädigt

In der Zeit zwischen Sonntag, den 15.06.2025 (21:30 Uhr) und Montag, den 16.06.2025 (07:55 Uhr) beschädigten unbekannte Täter ein Weidezaungerät im Bereich Wöstenschloot. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen unter 04475/941220 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell