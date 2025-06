Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Pfefferspray in Schule versprüht

Am Donnerstag, den 19.06.2025, kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz an einer Schule in der Schützenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Schüler jugendlichen Alters in Streitigkeiten, in dessen Verlauf ein Schüler Pfefferspray einsetzte. Eine anwesende Lehrerin versuchte den Streit zu schlichten. Mindestens ein Schüler wurde bei dem Pfeffersprayeinsatz leicht verletzt und musste infolge der Beschwerden einem Krankenhaus zugeführt werden. Weitere Schülerinnen und Schüler waren indirekt betroffen, jedoch vorerst nicht behandlungsbedürftig. Die Ermittlungen gegen den Verursacher wurden aufgenommen.

