POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg - Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstag, den 19.06.2025, kreuzte ein 15-jähriger Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg gegen 07:40 Uhr die Ahlhorner Straße / B 213 im Bereich einer Baustelle. Hierbei übersah einer einen von rechts kommenden und bevorrechtigten 46-jährigen PKW-Führer aus Cloppenburg, infolgedessen es zum Zusammenstoß kam. Der Jugendliche wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 4000,- EUR.

Garrel - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, den 18.06.2025 (22:00 Uhr) bis Donnerstag, den 19.06.2025 (07:00 Uhr) entwendeten unbekannte Täter Diesel-Treibstoff aus einem geparkten LKW an der Friesoyther Straße / B 72. Im Tatzeitraum befand sich der LKW auf einem Rastplatz im Bereich Varrelbusch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel unter 04474/939420 entgegen.

Lastrup - 10-Jähriger auf Motorroller bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstag, den 19.06.2025, beabsichtigte ein 10-jähriger Motorrollerfahrer aus Lastrup gegen 19:15 Uhr von der Straße Up die Weusten nach links auf die B68 abzubiegen. Hierbei übersah er einen 66-jährigen PKW-Führer aus Löningen, welcher die B68 in Fahrtrichtung Hemmelte befuhr. Infolge des Zusammenstoßes wurde das Kind leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Derweil war der 10-Jährige nicht befugt einen Roller zu führen, zudem war sein Fahrzeug nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von ca. 7500,- EUR.

Löningen - Vorfahrt eines Motorrades übersehen / Eine Person leicht verletzt

Am Donnerstag, den 19.06.2025, fuhr eine 79-jährige PKW-Führerin aus Löningen gegen 15:50 Uhr von einem Grundstück auf die Linderner Straße. Hierbei übersah sie eine querende und vorfahrtsberechtigte 21-jährige Motorradfahrerin aus Berge. Bei dem Zusammenstoß wurde diese leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000,- EUR.

