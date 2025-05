POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Beifahrer

Bad Dürkheim OT Leistadt (ots) - Am 11.05.2025 gegen 14:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Pochelstraße in Leistadt. Eine 56-jährige BMW-Fahrerin musste aufgrund Gegenverkehr rückwärtig Rangieren. Dabei übersah die Fahrerin einen hinter ihr wartenden 26-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 700,00 EUR. Aktuell besteht aufgrund ...

