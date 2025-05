Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall trotz Durchfahrtsverbot

Bad Dürkheim OT Leistadt (ots)

Am 11.05.2025 gegen 14:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Pochelstraße in Leistadt. Eine 56-jährige BMW-Fahrerin musste aufgrund Gegenverkehr rückwärtig Rangieren. Dabei übersah die Fahrerin einen hinter ihr wartenden 26-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 700,00 EUR. Aktuell besteht aufgrund einer Baustelle in Leistadt ein Verkehrsverbot für alle Fahrzeuge, welche kein entsprechendes Anliegen haben. Die Polizei Bad Dürkheim bittet hier die Verkehrsteilnehmer sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten, da ansonsten ein Verwarngeld in Höhe von 50,00 EUR zu zahlen ist. Weiterhin werden durch die Polizei Bad Dürkheim stichprobenartig Kontrollen in Leistadt durchgeführt.

