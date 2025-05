Lübeck (ots) - Die Polizei in Eutin ermittelt aktuell wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht in Fissau. Dort hatte eine bisher unbekannte Verkehrsteilnehmerin am Freitagabend (16.05.2025) einen am Fahrbahnrand parkenden PKW beschädigt. Die Frau setzte trotz verursachten Schadens ihre Fahrt unbeirrt fort. ...

mehr