Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Fehmarn

Folgemeldung 2: Leichenfund auf Fehmarn - Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermittelt

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Montagnachmittag (19. Mai 2025) erließ das Amtsgericht Lübeck auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck einen Haftbefehl gegen den 60-jährigen Ehemann der verstorbenen Frau. Dieser befindet sich nun wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist von einem gewaltsamen Tod der 57-jährigen Frau auszugehen. Dabei gehen die Ermittler davon aus, dass der Tod der Frau mutmaßlich am Wochenende, zwischen dem 16. und 18. Mai 2025, eingetreten ist.

Nach den aktuellen Ermittlungen handelt es sich bei dem Fundort des Leichnams - einem Graben unweit der Bundesstraße 207 im Bereich Strukkamp - vermutlich um den Ablageort und nicht um die Tatörtlichkeit.

Die Ermittlungen zur den genauen Umständen des mutmaßlichen Verbrechens dauern weiterhin an. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Insbesondere werden Fotos und Videos aus dem Umfeld des Fundorts gesucht. Ein Hinweisportal wurde eingerichtet, über das die Öffentlichkeit relevante Bild- und Videodateien hochladen kann.

Die Polizei bittet Personen, die am Wochenende in der Nähe des Fundortes etwas Auffälliges beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise können telefonisch bei der Kriminalpolizei Lübeck unter der Nummer 0451-131 0, über das Hinweisportal https://sh.hinweisportal.de/ oder an jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Philipp Jagelle - Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind schriftlich an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck zu richten.

