Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau

12-jähriger Junge angefahren - Fahrzeugführer flüchtet

Lübeck (ots)

Freitagmittag (16.05.2025) stürzte ein 12 Jahre alter Junge in Bad Schwartau mit seinem Fahrrad und zog sich dabei mehrere Verletzungen zu. Nach bisherigem Sachstand soll er zuvor durch den Fahrer eines dunkelgrünen VW Golf beim Überholen touchiert worden sein. Anstatt dem verletzten Jungen zu helfen, entfernte sich der Fahrer des dunkelgrünen PKW unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei in Bad Schwartau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen.

Ereignet hatte sich der Verkehrsunfall gegen 13:15 Uhr in der Mühlenstraße. Der 12 Jahre alte Junge befand sich mit seinem Mountainbike auf dem Heimweg von der Schule und befuhr die Mühlenstraße von der Ludwig-Jahn-Straße kommend in Richtung Hindenburgstraße. In Höhe des Mühlenteichs überholte ihn nach derzeitigem Sachstand der Fahrer oder die Fahrerin eines älteren, vermutlich dunkelgrünen VW Golf mit nicht ausreichendem Sicherheitsabstand. Dabei wurde der Junge von dem PKW an der Schulter touchiert und stürzte in der Folge auf die Straße. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen.

Trotz des Zusammenstoßes soll der Führer des dunkelgrünen Fahrzeugs seinen PKW Golf noch beschleunigt und sich dann vom Unfallort entfernt haben. Der 12-Jährige erlitt durch den Sturz mehrere Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten ihn zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus.

Die Ermittler der Polizei in Bad Schwartau suchen nun Zeugen, die den Unfallhergang im Bereich des Fußgängerüberweges am Mühlenteich beobachtet haben oder auch Angaben zu dem flüchtigen dunkelgrünen PKW mit vermutlich Lübecker Kennzeichen machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0451-220750 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell