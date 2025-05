Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Fehmarn Folgemeldung: Leichenfund auf Fehmarn - Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln

Lübeck (ots)

Am Sonntagvormittag (18.05.25) wurde auf Fehmarn der Leichnam einer Frau in einem Graben aufgefunden. Ein Passant entdeckte gegen 11:00 Uhr die leblose Person im Bereich Strukkamp und alarmierte umgehend die Polizei. Einsatzkräfte trafen kurz darauf am Fundort, unweit der Bundesstraße 207, ein und leiteten erste Maßnahmen ein. Aufgrund der Auffindesituation und der ersten Feststellungen vor Ort gehen die Ermittler von einem nicht natürlichen Tod aus. Ein Tötungsdelikt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Staatsanwaltschaft Lübeck sowie die Mordkommission der Kriminalpolizei Lübeck wurden eingeschaltet, um die Ermittlungen weiterzuführen. Zudem wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt.

Ermittlungen zur Identität der verstorbenen Frau führten inzwischen zu einem Ergebnis, dass es sich um eine 57 Jahre alte Frau aus dem Kreis Ostholstein handelt.

Der Leichnam wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und in die Rechtsmedizin nach Lübeck überführt. Dort soll heute (19. Mai 2025) eine Obduktion stattfinden, um nähere Erkenntnisse zur Todesursache zu erhalten. Im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei auch eine Festnahme vorgenommen. Bei dem vorläufig Festgenommenen handelt es sich um einen 60-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus dem persönlichen Umfeld der Verstorbenen. Dieser wird aktuell zu dem Geschehen befragt.

Weitere Ermittlungen zu den Umständen des Todes sowie zu möglichen Hintergründen dauern indes an. In diesem Zusammenhang sind auch noch weitere Absuchmaßnahmen im Umfeld des Auffindeortes nicht ausgeschlossen.

