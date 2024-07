Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Telgte. Damit der Traumurlaub nicht zum Albtraum wird - Polizei gibt Tipps und Hinweise

Warendorf (ots)

Wir unterstützen dabei, dass Ihr Traumurlaub nicht zum Albtraum wird.

Sie fahren in den nächsten Wochen in den Urlaub und möchten Ihr Eigentum sicher wissen? Wir unterstützen Sie dabei: Kommenden Freitag (12.07.2024) sind unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention in Oelde und Telgte unterwegs. An Infoständen geben sie Tipps und stehen Ihnen bei folgenden Schwerpunkten Rede und Antwort, wenn es um die Absicherung des eigenen Zuhauses geht:

- Sichere Urlaubsplanung - Das sichere Zuhause - Informationen zum wachsamen Nachbarn - Tipps gegen Fahrraddiebstahl - Tipps gegen Taschendiebstahl - Schutz vor Betrügern

Jeder Interessierte ist hier herzlich willkommen:

Oelde (12.07.2024), Wochenmarkt, 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr Telgte (12.07.2024), Orkotten, vor dem EDEKA, 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

