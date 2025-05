POL-HL: Eutin/Ostholstein Brand eines Mehrfamilienhauses

Lübeck (ots) - Am Dienstagabend (13.05.2025) kam es auf einem Supermarktparkplatz in Scharbeutz zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge machte den Geschädigten durch eine Nachricht an dem Pkw auf den Unfall aufmerksam. Die Polizei bittet um Hinweise. ...

