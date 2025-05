Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Gertrud

Radfahrer beschädigt Außenspiegel und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Freitagnachmittag (09.05.25) kam es im Lübecker Stadtteil St. Gertrud zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Radfahrer soll beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt haben, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Obwohl der flüchtende Mann noch von einer Zeugin verfolgt wurde, gelang ihm die Flucht. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Unfall gegen 14:45 Uhr in der Spieringshorster Straße. Dort soll ein Radfahrer mit seinem Fahrrad gegen den Außenspiegel eines geparkten Pkw gestoßen sein und sich danach vom Unfallort entfernt haben, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Eine Zeugin, welche das gesamte Geschehen beobachtet hatte, soll daraufhin die Verfolgung des flüchtenden Radfahrers aufgenommen haben. Sie dürfte den Mann in der Nähe der Straße Koppelbarg eingeholt und zur Rede gestellt haben. Der Verdächtige habe allerdings aggressiv reagiert und der Zeugin verbal gedroht. Nach den Einschüchterungen habe er sich mit seinem Fahrrad weiter in Richtung Badestelle Kleiner See/Wakenitz entfernt.

Der Tatverdächtige wird als etwa 60 bis 70 Jahre alt, circa 1,80 m groß, schlank sowie mit kurzen grauen Harre und kurzem grauen Stoppelbart beschrieben. Er soll eine Brille, eine dunkelblaue Jacke in Kombination mit einer heller Jeans und schwarze Sportschuhe getragen haben. Des weiteren soll er mit einem einfachen, dunkelblauen Herrenfahrrad unterwegs gewesen sein.

Da an dem auffällig roten Pkw ein nicht unerheblicher Sachschaden am Außenspiegel der Fahrerseite entstand, bittet die Polizei um weitere Hinweise, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zu dem flüchtigen Radfahrer geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0451-131 7360 oder alternativ per E-Mail an: Eichholz.Pst@polizei.landsh.de bei der ermittelnden Dienststelle in Eichholz zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell