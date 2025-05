Polizeidirektion Lübeck

Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (13.05.2025) kam es auf einem Supermarktparkplatz in Scharbeutz zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge machte den Geschädigten durch eine Nachricht an dem Pkw auf den Unfall aufmerksam. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 18:50 Uhr parkte ein Ostholsteiner seinen grauen Volvo V40 auf dem Parkplatz eines Discounters in der Seestraße in Scharbeutz. Als der Fahrer 90 Minuten später zu seinem Pkw zurückkehrte, fand er einen Hinweiszettel eines Zeugen, der auf den Unfall aufmerksam machte.

Die Polizeistation Scharbeutz hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den Zeugen, der den Zettel hinterließ, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wer ebenfalls Angaben zu dem Unfallgeschehen am Dienstagabend in der Seestraße machen oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten Kontakt über die Telefonnummer 04503 - 35720 oder E-Mailadresse Scharbeutz.Pst@polizei.landsh.de aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell