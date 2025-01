POL-AC: Polizei Aachen baut Videobeobachtungsanlage in Alsdorf auf

Stolberg/ Würselen/ Aachen (ots) - Nach drei Unfällen in den vergangenen Tagen werden mehrere Menschen in Krankenhäusern behandelt. Der erste Unfall passierte bereits am Freitagmorgen (24.01.2025) gegen 06:35 Uhr am Geschwister-Scholl-Platz in Stolberg. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mann mit seinem Auto auf der Ardennenstraße in Fahrtrichtung Prämienstraße wahrscheinlich wegen eines medizinischen Notfalls ...

