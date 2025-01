Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zu rasant in Parklücke eingefahren - vier beschädigte Fahrzeuge

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.01.2025, kurz vor 11.00 Uhr, verwechselte beim Einparken in eine Parklücke ein 91-jähriger Pkw-Fahrer vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr auf einem Parkplatz eines Baumarktes ungebremst in eine Parklücke ein. Hierbei touchierte er drei geparkte Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

