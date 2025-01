POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Mehrere Kellerabteile aufgebrochen

Freiburg (ots) - Am Samstag, 25.01.2025, gegen 11.30 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Zimmerbrand in einer Unterkunft in der Hornbergstraße mitgeteilt. Rauch aus der Wohnung sei wahrnehmbar. Die Tür der Wohnung musste von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden, da der Bewohner nicht anwesend war. Ursächlich für den Rauch waren zwei angebrannte Töpfe mit Essensreste ...

