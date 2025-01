Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Diebstahl aus Pkw - Kopfhörer geortet - Tatverdächtiger ermittelt

Freiburg (ots)

Durch eine Ortung von Kopfhörern konnte ein 26-jähriger Mann ermittelt werden, welcher im Verdacht steht in dem Zeitraum zwischen Freitag, 24.01.2025, 22.00 Uhr bis Samstag, 25.01.2025, 09.00 Uhr, in der Arend-Braye-Straße mehrere Gegenstände aus einem nicht verschlossenen Pkw entwendet zu haben. Aus dem Pkw wurden Kopfhörer, ein Reka-Check, eine Sonnenbrille sowie eine Schachtel Zigaretten entwendet. Der Geschädigte konnte seine Kopfhörer orten und informierte die Polizei. In einer Unterkunft in Wehr konnten im Zimmer des 26-Jährigen die entwendeten Gegenstände, mit Ausnahme der Sonnenbrille, aufgefunden und sichergestellt werden.

