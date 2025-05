Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Fissau

Silberfarbener VW Kleinwagen nach Verkehrsunfallflucht in Fissau gesucht

Lübeck (ots)

Die Polizei in Eutin ermittelt aktuell wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht in Fissau. Dort hatte eine bisher unbekannte Verkehrsteilnehmerin am Freitagabend (16.05.2025) einen am Fahrbahnrand parkenden PKW beschädigt. Die Frau setzte trotz verursachten Schadens ihre Fahrt unbeirrt fort. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler in Eutin unter der Telefonnummer 04521 - 8010 entgegen.

Bisherigen Ermittlungen nach soll die Unfallverursacherin mit einem silbernen VW Kleinwagen gegen 19.10 Uhr die Dorfstraße in Fissau in Richtung der Sielbecker Landstraße (Landesstraßen 174) befahren haben. Zeugenangaben nach touchierte sie kurz vor dem Erreichen des Einmündungsbereiches der L174 einen rechts auf einem Parkstreifen parkenden VW Golf.

Trotz des durch den Zusammenstoß verursachten lauten Knalls und entstandenen Sachschadens fuhr die Frau einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall. Bedingt durch den Zusammenstoß entstanden mehrere Schäden entlang der Fahrerseite des geparkten Golf. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Deswegen ermitteln die alarmierten Beamten des Polizeireviers Eutin jetzt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Beschreibung nach soll es sich bei der Verursacherin des Verkehrsunfalls und Fahrerin des VW Kleinwagens um eine mindestens 60 Jahre alte Frau mit kurzen hellen Haaren gehandelt haben. Zur Unfallzeit trug sie eine Brille. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im Bereich des Außenspiegels an der Beifahrerseite.

Wer Angaben zu dem silbernen VW Kleinwagen oder der gesuchten Frau machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Eutin unter der Telefonnummer 04521-8010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell