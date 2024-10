Polizei Gütersloh

POL-GT: Brennender Pkw nach Verkehrsunfall in Langenberg

Gütersloh (ots)

Langenberg (CJ) - Am 26.10.2024 ereignete sich in Langenberg gegen 11:10 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Stromberger Straße/Lippentrupper Straße zwischen einem Transporter Maxus und einem Mazda. Der 25jährige Transporterfahrer aus Gütersloh befuhr die Lippentruper Straße und wollte die Stromberger Straße in Richtung Höchtestraße überqueren. Im Kreuzungsbereich stieß er mit einer 56jährigen Pkw-Fahrerin aus Wadersloh zusammen. Sie befuhr mit ihrem Pkw die Stromberger Straße in Richtung Matheweg. Nach dem Zusammenstoß kam der Transporter im gegenüberliegenden Graben zum Stillstand. Der Hybrid angetriebene Mazda geriet in Brand. Beide Unfallbeteiligten konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Das Feuer konnte von der hinzugerufenen Feuerwehr gelöscht werden. Nach einer ersten Behandlung im Rettungswagen vor Ort wurde die leicht verletzte Wadersloherin in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Der Fahrbahnbelag wurde durch die Brandeinwirkung augenscheinlich beschädigt. Eine Begutachtung des Schadens durch den zuständigen Straßenbaulastträger wurde veranlasst. Für den Zeitraum der Löscharbeiten sowie der Unfallaufnahme wurde die Stromberger Straße für etwa eine Stunde gesperrt.

