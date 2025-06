Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - PKW durchbricht mehrere Zäune

Am Freitag, den 20.06.2025, befuhr ein 26-jähriger PKW-Führer aus Vechta gegen 01:15 Uhr den Bokerner Damm und verlor auf gerader Strecke aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen PKW. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Zaun eines dort befindlichen Firmengeländes. Auf diesem beschädigte er zwei parkende PKW und einen Dachunterstand, ehe er erneut einen weiteren Zaun durchbrach und schlussendlich auf einem Acker zum Stillstand kam. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, versursachte jedoch einen Sachschaden in Höhe von ca. 10000,- EUR.

Vechta - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Donnerstag, den 19.06.2025, wurde die Polizei zwecks Unterstützung des Rettungsdienstes gegen 23:55 Uhr in die Landwehrstraße gerufen. Ein 19-jähriger alkoholisierter Mann aus Vechta wurde im Rahmen einer medizinischen Behandlung zunehmend aggressiv. Als die Polizei eingriff, versetzte der Vechtaer einem Polizeibeamten unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Bei dem anschließenden notwendigen Transport ins Krankenhaus trat er einen den Rettungswagen begleitenden Polizeibeamten gegen den Oberkörper. Beide Beamten blieben unverletzt. Gegen den Vechtaer wurde ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Bakum / Dinklage - GPS-Sender von Traktoren entwendet

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Mittwoch, den 18.06.2025 (17:00 Uhr) bis Donnerstag, den 19.06.2025 (08:00 Uhr) auf ein umzäuntes Gelände einer Firma am Mühlendamm. Hier drangen sie gewaltsam in eine Halle ein und entwendeten einen GPS-Sender von einer dort abgestellten landwirtschaftlichen Zugmaschine. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen. Am Donnerstag, den 19.06.2025, begaben sich unbekannte Täter zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Quakenbrücker Straße in Dinklage und entwendeten auch hier GPS-Geräte von insgesamt drei landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/977490 entgegen.

Dinklage - Diebstahl von Werkzeug

Im Zeitraum von Mittwoch, den 18.06.2025 (19:00 Uhr) bis Donnerstag, den 19.06.2025 (07:30 Uhr) begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Straße Zu Middelbeck und öffneten gewaltsam zwei Firmenfahrzeuge. Hieraus entwendeten sie diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/977490 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall in Verbindung mit Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, den 19.06.2025, befuhr ein 43-jähriger PKW-Führer aus Lohne die Lohner Straße stadteinwärts und bog im Verlauf nach links in die Burgallee ab. Hierbei übersah er 35-jährigen PKW-Führer aus Lohne im Gegenverkehr, der die Lohner Straße stadtauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Verlauf der 35-Jährige leicht verletzt wurde. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 43-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte. Dies bestätigte sich mit 1,22 Promille im Rahmen eines Vortests. In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 13000,- EUR.

Steinfeld - Reifen eines PKW zerstochen

In der Zeit von Mittwoch, den 18.06.2025 (22:00 Uhr) bis Donnerstag, den 19.06.2025 (12:00 Uhr) zerstach ein unbekannter Täter einen Vorderreifen eines auf dem Marktplatz in Steinfeld abgestellten PKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld unter 05492/960660 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen / Hoher Sachschaden

Am Donnerstag, den 19.06.2025, befuhr ein 34-jähriger PKW-Führer aus Delmenhorst gegen 14:30 Uhr die Wildeshauser Straße in Fahrtrichtung Visbek. In einer lang gezogenen Kurve geriet der Wildeshauser nach bisherigen Erkenntnissen auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 23-jährige PKW-Führerin aus Wildeshausen versuchte noch nach rechts auszuweichen und touchierte hierbei die Leitplanke. Trotzdem stieß der Delmenhorster mit seinem PKW in das Heck der 23-Jährigen, wodurch die Fahrzeuge ins Schleudern gerieten und der Delmenhorster ebenfalls vor einer Leitplanke zum Stillstand kam. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf ca. 24000,- EUR beziffert.

