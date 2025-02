POL-OS: Dissen: Flucht nach Parkplatzunfall - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Montagabend befuhr eine 17-Jährige mit ihrem Fahrrad die Straße "An der Huxmühle". Als die junge Osnabrückerin in Richtung Meller Straße fuhr, stürzte sie bei glatter Fahrbahn in einer Kurve. Die 17-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück Kim Junker-Mogalle Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: ...

mehr